Директор ЦРУ посетил Кубу и встретился с представителями МВД острова

Глава ЦРУ Рэтклифф посетил Кубу Директор ЦРУ посетил Кубу и встретился с представителями МВД острова

Москва15 мая Вести.Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Гавану и встретился с представителями кубинского МВД. Об этом сообщило правительство Кубы.

В правительстве карибской республики отметили, что встреча состоялась на фоне сложных двусторонних отношений США и Кубы.

После запроса правительства США о приеме в Гаване делегации во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом руководство одобрило проведение этого визита говорится в сообщении

В заявлении правительства подчеркивается, что Гавана никогда не поддерживала враждебную деятельность против Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты в будущем "займутся" Кубой. Он назвал карибскую республику страной, которая потерпела крах.