Диас-Канель: Куба будет благодарна США, если они готовы оказать помощь

Президент Кубы: Гавана будет признательна США за гуманитарную помощь Диас-Канель: Куба будет благодарна США, если они готовы оказать помощь

Москва15 мая Вести.Куба будет благодарна США, если они готовы предоставить ей гуманитарную помощь, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети Х.

Куба имеет обширный опыт в получении международной помощи, в том числе от США, отметил Диас-Канель.

Если правительство США, действительно, готово предоставить помощь в заявленных объемах и полном соответствии с общепризнанной практикой гуманитарной помощи, то оно не столкнется с препятствиями или неблагодарностью со стороны Кубы заявил Диас-Канель

Помощь США может показаться жителям Кубы противоречивой и парадоксальной, поскольку правительство США систематически и безжалостно наказывает население Кубы, подчеркнул президент.

По его словам, приоритеты в оказании помощи остаются для Гаваны очевидными - топливо, продовольствие и медикаменты.

Госдепартамент США якобы заявил о готовности передать Кубе $100 млн в качестве гуманитарной помощи. Однако глава МИД Кубы Бруно Родригес признался, что в Гаване ничего не знают о таком предложении Вашингтона.

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что США должны помогать Кубе, а не угрожать ей уничтожением.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе визита в Гавану передал официальным лицам Кубы послание от президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству.

Так, США согласны серьезно взаимодействовать с Кубой по вопросам экономики и безопасности при определенных условиях.