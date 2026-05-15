Глава ЦРУ передал Кубе послание Трампа о готовности США к сотрудничеству

Москва15 мая Вести.Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе визита в Гавану передал официальным лицам Кубы послание американского президента Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на представителя ЦРУ.

Как уточняется, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие в сфере разведки, а также вопросы безопасности и экономической стабильности.

Рэтклифф встретился в Гаване с кубинскими официальными лицами, включая [внука Рауля Кастро] Раулито Родригеса Кастро, министра внутренних дел Ласаро Альвареса Касаса и главу кубинской разведки, чтобы лично передать послание президента Трампа о том, что США готовы к серьезному взаимодействию по вопросам экономики и безопасности, но только в том случае, если Куба осуществит фундаментальные изменения цитирует Равид представителя ЦРУ

При этом, как отмечается, американская сторона обозначила, что Куба "больше не может быть убежищем" для противников США в Западном полушарии.

Накануне правительство Кубы заявило, что Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Гавану и встретился с представителями кубинского МВД.