СМИ США пишут о секретном письме Кубы в обход Госдепа Американские СМИ пишут о попытке Кубы передать секретное письмо Трампу

Москва17 апр Вести.Куба попыталась передать хозяину Белого дома Дональду Трампу секретное письмо в обход официальных дипломатических каналов, пишет The Wall Street Journal.

Американское издание утверждает, что на прошлой неделе внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро обратился к гаванскому предпринимателю с просьбой лично доставить послание президенту США. Документ оформили как дипломатическую ноту с официальной кубинской печатью. В письме Трампу предлагались экономические соглашения, смягчение санкций.

Курьером выступил 37-летний кубинский бизнесмен, якобы деловой партнер внука Кастро. Однако в аэропорту Майами его остановил таможенник, забрал письмо и отправил курьера обратно в Гавану.

Издание полагает, что Куба попыталась обойти госсекретаря Марко Рубио - сына кубинских иммигрантов, который давно подталкивает Вашингтон к усилению давления на правительство острова.

В январе США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после чего поставки венесуэльской нефти на Кубу остановились. Там начался топливный кризис, однако администрация Трампа пригрозила санкциями любым странам, которые продолжат торговать с Гаваной. Россия направила танкер с нефтью в качестве помощи.