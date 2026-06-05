Президент Кубы и его родственники вместе с сыном Кастро попали под санкции США

США ввели санкции против президента Кубы, его родственников и сына Рауля Кастро Президент Кубы и его родственники вместе с сыном Кастро попали под санкции США

Москва5 июн Вести.Власти США ввели санкции в отношении сына и внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, а также нынешнего президента республики Мигеля Диаса-Канеля и членов его семьи, следует из информации на портале Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов.

Как указывается, американское ведомство применило ограничительные меры против пяти человек, среди которых – президент Кубы Диас-Канель, а также Алехандро Кастро Эспин, сын Рауля Кастро.

Кроме того, Минфин США добавил в санкционные списки несколько кубинских компаний и ведомств, в частности министерство Вооруженных сил.

20 мая власти США предъявили обвинения Раулю Кастро в убийстве в 1996 году четырех человек, уничтожении двух самолетов и в "преступном сговоре с целью убийства граждан США".

Кубинское руководство назвало этот шаг актом "политической провокации, который основан на нечестных манипуляциях с инцидентом" тридцатилетней давности.

Исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Тодд Бланш заявлял, что Вашингтон примет все усилия для того, чтобы Рауль Кастро предстал перед американским судом. Он напомнил, как американские военные успешно похитили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе этого года.

Газета The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США рассматривают захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.