NYT: США могут захватить Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию

Москва16 мая Вести.Высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, утверждается в материале газеты New York Times.

Авторы статьи ссылаются на служащих американской администрации.

Высокопоставленные чиновники хотят, по меньшей мере, иметь возможность разыграть сценарий Венесуэлы снова говорится в сообщении

Источники газеты, близкие к администрации главы Белого дома Дональда Трампа, полагают, что попытку захвата Кастро могут и не одобрить, однако они верят, что подобной угрозы может хватить для оказания давления на власти Кубы.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время своего визита в Гавану встретился с официальными лицами Кубы и передал кубинской стороне послание президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству при условии реформ на острове.

Позже CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Штаты собираются предъявить обвинения Раулю Кастро из-за инцидента 1996 года. По словам источников телеканала, потенциальное обвинительное заключение "будет сосредоточено на уничтожении Кубой в 1996 году самолетов гуманитарной организации "Братья во спасение".