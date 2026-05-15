Брилёв рассказал о двойной игре США против Кубы Брилёв: США на фоне обещаний помощи готовят обвинения против Рауля Кастро

Москва15 мая Вести.США ведут двойную игру в отношении Кубы. На фоне заявлений о готовности выделить 100 млн долларов помощи появляются сообщения о том, что США собираются возобновить уголовное преследование Рауля Кастро за события 1996 года, обратил внимание Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что ранее в Гаване побывал с визитом директор ЦРУ Джон Рэтклифф и провел переговоры с главой кубинского МВД, структуры, которая совмещает полицейские функции и функции госбезопасности. Также на переговорах были замечены руководители кубинской разведки и контрразведки. Со стороны американцев Кубе поступило предложение - отказаться от статуса спокойной гавани для соперников США в западном полушарии.

Кто-то может сказать, что переговоры между директором ЦРУ и кубинским руководством МВД — это что-то даже вроде и позитивное. Но сегодня же пришла новость о том, что в США собираются возобновить уголовное преследование Рауля Кастро за события 1996 года. Вот одновременно с таким визитом такие обвинения. Какой сигнал отправляют американцы? заметил Брилёв

Обвинения, о которых заговорили в американских СМИ, речь идет о периоде, когда кубинские ВВС сбили два легкомоторных самолета "Цесна", принадлежащих эмигрантской организации, которые без разрешения вторглись в воздушное пространство страны.

Накануне сообщалось, что ситуация с топливом на Кубе превратилась в настоящую гуманитарную катастрофу, электричества в течение дня не бывает по 20-22 часа.