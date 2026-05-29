И. о. генпрокурора США пообещал посадить Кастро на скамью подсудимых

США пообещали сделать все для экстрадиции экс-лидера Кубы Рауля Кастро И. о. генпрокурора США пообещал посадить Кастро на скамью подсудимых

Москва29 мая Вести.Исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Тодд Бланш выразил готовность приложить все усилия для того, чтобы бывший лидер Кубы Рауль Кастро (2008–2018 гг.) предстал перед американским судом.

Бланш в этой связи напомнил о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав эту ситуацию "экстремальным примером". По словам чиновника, обычно такие вопросы решаются через механизм экстрадиции и взаимодействие с международными партнерами.

Нам необходимо, чтобы Кастро оказался здесь (в США – прим. ред.) и предстал перед судом. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда сказал и. о. главы американского Минюста в интервью телеканалу Fox News

20 мая американские власти выдвинули обвинения в отношении бывшего председателя Госсовета Кубы, одного из лидеров Кубинской революции 94-летнего Рауля Кастро и еще 5 человек.

Политику вменяют убийство 4 человек, уничтожение 2 самолетов и "преступный сговор с целью убийства граждан США". Американский Минюст уточнил, что совершение этих преступлений влечет наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения.

Официальная Гавана указала на отсутствие у Соединенных Штатов легитимности и юрисдикции для подобных обвинений.

Речь идет о событиях 24 февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета Cessna, принадлежавших группе кубинских эмигрантов организации "Братья приходят на помощь" со штаб-квартирой в Майами.

Гавана рассматривает упомянутую некоммерческую структуру как террористическую организацию, а Вашингтон игнорирует жалобы кубинских властей на более чем 25 случаев нарушения авиапространства Кубы этой организацией в период с 1994 по 1996 год.

В результате случившегося 30 лет назад происшествия погибли Армандо Алехандре-младший, Карлос Коста, Марио де ла Пенья и Пабло Моралес, которые занимались поиском мигрантов в районе Флоридского пролива.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не стал уточнять, планирует ли он проведение военной операции на Кубе, аналогичной той, что в январе 2026 года была реализована в Венесуэле.