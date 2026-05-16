"Теневой правитель": в США предположили, кто на самом деле правит Кубой CNN: Рауль Кастро остается теневым правителем Кубы

Москва16 мая Вести.На фоне жесточайшего энергетического кризиса, который разразился на Кубе после прекращения поставок венесуэльской нефти, появились сообщения о том, что Министерство юстиции США готовит предъявление уголовных обвинений бывшему лидеру кубинской революции брату Фиделя Кастро Раулю Кастро. Именно он, а не действующий президент Мигель Диас-Канель продолжает оставаться центром власти на острове. К таким выводам пришли на телеканале CNN.

Партия - всего лишь фасад…У Диас-Канеля нет никакой власти, она находится в руках Рауля и Вооруженных сил заявил директор Кубинского исследовательского института при Университете Флориды Себастьян Аркос

Рауль Кастро, которому 3 июня исполнится 94 года, официально ушел в отставку с поста первого секретаря Компартии Кубы в 2021 году. Однако, как отмечает ряд источников, он сохранил влияние на политику и продолжил участвовать в ключевых мероприятиях.

Как ранее сообщали СМИ, Минюст США намерен обвинить Рауля в связи двумя самолетами кубинско-американской компании Brothers to the Rescue ("Братья на помощь"), которые кубинские военные сбили в 1996 году.

Тем не менее, не смотря на угрозы, кубинское правительство заявило о готовности "выслушать" предложение США о гуманитарной помощи в размере 100 миллионов долларов.

По словам экс-посла Мексики на Кубе Рикардо Паско, администрация США во главе с Марко Рубио планирует не просто экономические реформы, а полную смену политической системы на острове, в чем, как он подчеркнул и заключается основная проблема.