Главред "Кубадебате" Алонсо: между Кубой и США нет переговоров

Эксперт Алонсо: Куба не ведет переговоров с США Главред "Кубадебате" Алонсо: между Кубой и США нет переговоров

Москва18 апр Вести.Власти Кубы не ведут переговоров с США. Об этом заявил в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" главный редактор портала "Кубадебате" Ранди Алонсо.

По сообщению портала Axios со ссылкой на источники в Белом доме, представители Госдепартамента США 10 апреля встретились в Гаване с внуком лидера Кубинской революции Рауля Кастро - Раулем Родригесом Кастро.

Ошибаются те, кто говорит, что между Кубой и США идут переговоры. Переговоров нет. Есть начальные беседы о том, на какой основе можно разговаривать подчеркнул Алонсо

По его мнению, США не могут простить Кубе, что уже более 60 лет маленький остров без значительных экономических или военных ресурсов противостоит величайшей мировой державе, опираясь лишь исключительно на мораль и принципы. При этом Куба добилась значительных социальных завоеваний - например, средняя продолжительность жизни и уровень образованности здесь выше, чем в других странах Латинской Америки.

Всеобщее бесплатное качественное образование, бесплатная медицина, завоевания в области социальной защищенности, культура и спорт как часть гражданских прав. Никто не хочет это потерять отметил Ранди Алонсо

Ранее и Пентагон, и американский президент Дональд Трамп ушли от ответа на вопрос о возможности военной операции США на Кубе.