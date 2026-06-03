Рубио: Куба не способна на реформы при нынешней власти

Куба не способна на реформы при нынешней власти, заявил Рубио Рубио: Куба не способна на реформы при нынешней власти

Москва3 июн Вести.Куба нуждается в реформах, но нынешнее руководство островного государства противодействует этому, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам американского сената.

Он отметил, что реформы нужны Кубе, чтобы она перестала быть угрозой для США.

Чтобы она [Куба] не продолжала оставаться несостоявшимся государством, представляющим угрозу для Соединенных Штатов, им нужны системные и серьезные реформы, им нужны экономические реформы. И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учетом людей, которые сейчас находятся у власти.... я думаю, что ответ - нет сказал Рубио

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия выразила крайнее возмущение действиями США в отношении Кубы и считает циничным ужесточение блокады островного государства.