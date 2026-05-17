Москва17 мая Вести.Россия выразила крайнее возмущение действиями США в отношении Кубы и считает циничным ужесточение блокады островного государства.

Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат в этой связи отметил двойственность позиции Вашингтона.

Мы возмущены тем уровнем цинизма, с которым Соединенные Штаты Америки. С одной стороны, ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения по факту блокаду острова, а с другой стороны, демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу цитирует ТАСС Рябкова

Он также связал эти действия с реализацией доктрины Монро, которая свидетельствует о нетерпимости Вашингтона к инакомыслию в Западном полушарии.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что Россия продолжит поддерживать Кубу, с которой у Москвы сложились исторически близкие отношения.

Гавана, в свою очередь, оказывает России важную поддержку на международной арене, продолжил Рябков. Страны активно сотрудничают в вопросах формирования нового миропорядка.

Дипломат сообщил, что Россия в курсе недавнего визита представителей ЦРУ на Кубу и поддерживает постоянный контакт с кубинским руководством этой страны.

В свою очередь, Сергей Брилёв сообщил, что ситуация с топливом на Кубе превратилась в настоящую гуманитарную катастрофу: в течение дня электроэнергию отключают на 20–22 часа.

Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви объяснил это исчерпанием топливных запасов на острове. Он признал, что в стране не осталось мазута​​​ и дизельного топлива.