Рябков: РФ стоит плечом к плечу с Кубой и не отказывается от поддержки острова

Москва17 мая Вести.Россия находится в постоянном контакте с Кубой на фоне продолжающейся энергетической блокады острова со стороны США и стоит и плечом к плечу с исторически близким партнером.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время общения с прессой.

По его словам, Москва поддерживает регулярные контакты с кубинскими представителями в связи с американским давлением на власти острова.

Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко цитирует ТАСС Рябкова

Он отметил, что Куба оказывает России ценную поддержку на международных платформах, страны взаимодействуют "по многим аспектам формирования нового миропорядка".

Помимо этого, замглавы МИД РФ заявил, что Москва выражает крайнее возмущение двойственными действиями Вашингтона в отношении Гаваны.