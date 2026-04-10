Москва10 апр Вести.Вопросы энергетической безопасности Кубы остаются ключевым направлением для обсуждения на международных площадках, подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после переговоров в Гаване.

Дипломат отметил, что поддержка Кубы будет осуществляться Москвой совместно с партнерами на мировой арене, исходя из принципов защиты международного права и равенства государств.

Тема обеспечения энергетической безопасности острова — в приоритете​​​. Какие будут дальнейшие шаги, на сегодня говорить преждевременно цитирует Рябкова ТАСС

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также указал на незаконный характер блокады США в отношении Кубы, который, по его словам, признается многими участниками международного сообщества.

Не только Россия озабочена этим вопросом. Я думаю, что те, кто понимает, что международное право и суверенное равенство государства — это не лозунги и не пустой звук, они должны воспринять ситуацию как задачу, которую нужно решать в практическом плане добавил дипломат

29 января 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение, ссылаясь на угрозу национальной безопасности со стороны соседнего островного государства.

Кубинские власти расценили эти действия как попытку энергетической блокады, направленной на подрыв экономики страны и ухудшение жизни ее населения. На территории страны уже несколько раз происходил блэкаут.

Со своей стороны, мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила, что в Мехико не свернут сотрудничество с Гаваной в сфере здравоохранения даже с учетом давления на остров со стороны Вашингтона.