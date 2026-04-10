Москва10 апрВести.Россия не собирается уходить из Западного полушария, несмотря на риторику Белого дома касательно этой темы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
С соответствующим утверждением он выступил в ходе общения с журналистами в Гаване, где замглавы российского МИД находится по случаю консультаций между внешнеполитическими ведомствами РФ и Кубы.
Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Там одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого регионасказал Рябков прессе, его цитирует ТАСС
Он также назвал прошедшие межмидовские консультации "важными и полезными, интенсивными и доверительными" и подчеркнул, что Москва и Гавана будут продолжать "работу на других уровнях и по другим направлениям".
Кроме того, Рябков отметил, что Куба является приоритетом для РФ, особенно важны для Москвы вопросы энергетической безопасности острова, они будут обсуждаться на международных площадках.
В январе президент США Дональд Трамп своим указом ввел пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, в результате чего карибская республика оказалась в энергетической блокаде. В стране регулярно случаются масштабные отключения электричества.
В связи с этим Москва направила Гаване российский танкер "Анатолий Колодкин" со 100 тыс. тонн нефти на борт, 30 марта он причалил к берегам острова. Эксперты полагают, что этого гуманитарного груза хватит для поддержания работы кубинских электростанций на срок от нескольких недель до одного месяца.