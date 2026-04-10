Москва10 апрВести.Заместитель главы российского Министерства иностранных дел России Сергей Рябков исключил вероятность отторжения Кубы от РФ.
Слова заместителя внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.
Мы не можем … предать Кубу, это вообще исключенозаявил Рябков
Замминистра подчеркнул, что Российская Федерация не отступится от Гаваны.
Мы не можем оставить ееконстатировал замглавы МИД
Ранее Рябков назвал Кубу ближайшим и надежнейшим партнером России в Карибском бассейне и заявил, что помощь этой стране будет продолжена.