Замглавы МИД Рябков: Россия не может предать Кубу

Москва10 апр Вести.Заместитель главы российского Министерства иностранных дел России Сергей Рябков исключил вероятность отторжения Кубы от РФ.

Слова заместителя внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

Мы не можем … предать Кубу, это вообще исключено заявил Рябков



Замминистра подчеркнул, что Российская Федерация не отступится от Гаваны.

Мы не можем оставить ее констатировал замглавы МИД

Ранее Рябков назвал Кубу ближайшим и надежнейшим партнером России в Карибском бассейне и заявил, что помощь этой стране будет продолжена.