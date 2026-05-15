Москва15 мая Вести.Россия выражает полную солидарность с Кубой и ее жителями, которым пытаются навредить при помощи санкций и других ограничений. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на министерской встрече БРИКС в Индии.

Заявление было сделано на третьем пленарном заседании "Реформа глобального управления и многосторонней системы".

Мы подтверждаем полную солидарность и поддержку кубинскому народу и Острову свободы сказал Лавров

По словам министра, незаконное расширение практики односторонних принудительных мер, включая санкции, а также нелегальное "изъятие чужих авуаров и собственности" в нарушение суверенитета государства и фундаментальных прав человека – это вызовы всей системе международных отношений.

Мы наблюдаем попытки в нарушение всех этих принципов нанести непоправимый ущерб населению стран, которые ничем не спровоцировали подобную политику, включая представленные здесь государства, имею в виду Иран и, конечно же, особенно сейчас у всех на слуху то, что пытаются сделать с нашими друзьями на Кубе подчеркнул он

14 мая стало известно о полном истощении запасов топлива на Кубе: остров не получал поставок с декабря 2025 года. Из-за этого в стране начались затяжные отключения электроэнергии, они могут длиться до 20-22 часов в сутки.

В Кремле ситуацию на Кубе назвали сложной. Лавров в свою очередь выразил готовность оказать островному государству политическую и материальную помощь.