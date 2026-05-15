Лавров подтвердил готовность оказывать Кубе политическую и материальную помощь

Москва15 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность РФ оказывать помощь Кубе. Такую информацию обнародовали в МИД России.

В материале, размещенном на сайте министерства, уточняется, что такая готовность выражена на фоне беспрецедентной эскалации ситуации.

Подтверждена готовность оказывать Гаване соответствующую политико-дипломатическую и материальную поддержку сказано в материале

Ранее доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян в интервью ИС "Вести" назвал отрасли Кубы, которые больше всего страдают от санкций США.