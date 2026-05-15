Москва15 маяВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность РФ оказывать помощь Кубе. Такую информацию обнародовали в МИД России.
В материале, размещенном на сайте министерства, уточняется, что такая готовность выражена на фоне беспрецедентной эскалации ситуации.
Подтверждена готовность оказывать Гаване соответствующую политико-дипломатическую и материальную поддержкусказано в материале
