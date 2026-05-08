Экономист назвал отрасли Кубы, которые больше всего страдают от санкций США Экономист Хачатурян: санкции США серьезно бьют по медицине и туризму Кубы

Москва8 мая Вести.Туристическая отрасль, медицина и многие кустарные производства больше всего подвержены влиянию американских санкций. Об этом доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян рассказал в интервью ИС "Вести".

Из-за отсутствия электричества и поставок нефтепродуктов также серьезно пострадает сельское хозяйство Кубы, подчеркнул экономист.

Достаточно серьезно санкции и блокада бьют прежде всего по туризму, … многие-многие кустарные производства страдают … просто чисто физически сокращаются. Например, португальская известная сеть закрыла все свои отели на Варадеро и в Гаване, и, соответственно, это тоже потеря рабочих мест. Медицина страдает, поскольку обслуживать не получается, врачи активно эмигрируют или страны-соседи отказываются от взаимодействия с кубинской медициной объяснил Хачатурян

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкционное давление на Кубу, пока не добьются от нее реформ в политике и экономике.