"Запоздалые, но вынужденные": экономические реформы на Кубе назвали ответом США Брилёв: экономические реформы на Кубе стали ответом на санкции и давление США

Москва13 июн Вести.Экономические реформы на Кубе, о которых объявил президент республики Мигель Диас-Канель, стали ответом на давление США, рассказал Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

Президент Кубы объявил о важных реформах почти во всех сферах. Изменения коснутся госуправления, недвижимости, туризма, сельского хозяйства. Все это на фоне беспрецедентных санкций США.

Многие из этих решений называют запоздалыми, они, безусловно, вынужденные, долгожданные, но санкции есть санкции… Кубинцы посылают сигнал, что они готовы к экономическим реформам, они делают это по собственному разумению, и в отличие от венесуэльцев, они будут стрелять в ответ, если наступит вторжение… Но проводить реформы в условиях санкций и действительно в условиях того, что они запоздали, будет очень-очень тяжело подчеркнул Брилёв

Президент Кубы отметил, что республика опирается на опыт Китая и Вьетнама, которые продолжают строить социализм под санкционным давлением.

После многолетних дебатов кубинцы все-таки вышли на понимание того, что можно и сохранить монопольную власть коммунистической партии, как это происходит в Китае или в Вьетнаме, но в то же самое время отпустить социалистическую экономику, что крайне важно в условиях Кубы объяснил журналист

Ранее США ввели новые санкции против главной нефтяной компании Кубы – Uniоn Cuba Petrоleo (CUPET). Госсекретарь Марко Рубио заявил, что элита страны десятилетиями якобы крала доступное топливо, используя его для частного самолета бывшего премьер-министра страны Фиделя Кастро и освещения "пустующих отелей".