Президент Кубы: санкции США указывают на нравственную нищету их правительства

Кубинский лидер объяснил американские санкции нравственной нищетой Президент Кубы: санкции США указывают на нравственную нищету их правительства

Москва2 мая Вести.Кубинский лидер Мигель Диас-Канель назвал новые американские санкции против Кубы проявлением нравственной нищеты американской администрации.

Сегодня правительство США объявило о новых принудительных мерах, ужесточающих жестокую блокаду, что служит свидетельством его нравственной нищеты на писал он в своем Telegram-канале

Президент США Дональд Трамп ранее подписал документ, который вводит ограничения для иностранных финансовых учреждений, осуществляющих операции в интересах лиц и компаний на Кубе, подвергнутых американским блокирующим санкциям.

Президент Кубы заявил, что ни один порядочный человек не может признать, что их страна представляет опасность для США. Он также подчеркнул, что усиление блокады наносит большой вред из-за "устрашающего и высокомерного поведения самой могущественной военной державы мира".

В пятницу, 1 мая, Трамп предположил возможность отправки авианосца "Авраам Линкольн" к побережью Кубы и выразил уверенность, что кубинцы капитулируют с благодарностью после этого.

Представители местных властей неоднократно подчеркивали, что санкции, введенные Соединенными Штатами, имеют целью ослабить экономическую стабильность государства и снизить уровень жизни граждан.