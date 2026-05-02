Трамп: США могут отправить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы

Трамп допустил отправку авианосца США к берегам Кубы Трамп: США могут отправить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы

Москва2 мая Вести.США могут отправить к берегам Кубы авианосец "Авраам Линкольн", а также захватить остров, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич (США, штат Флорида) перед членами местного клуба Forum.

Такие события могут произойти после возвращения американских войск с Ближнего Востока, отметил Трамп.

Он [авианосец] подойдет, остановится примерно в 100 ярдах [91 метр] от берега. И они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся" заявил Трамп

Президент США заявил, что после операции против Ирана США могут "заглянуть" на Кубу.

Между тем Конгресс США отклонил попытку демократов ограничить полномочия Трампа в отношении Кубы.