Москва2 июлВести.Куба движется в направлении США, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Северная Дакота.
Говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторонуотметил Трамп
Глава Белого дома заявил, что Вашингтон может провести на Кубе операцию по венесуэльскому сценарию, который предусматривал введение нефтяного эмбарго и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Между тем глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что Гавана запросила проведение заседания Генассамблеи ООН в связи с ситуацией, вызванной блокадой США против Кубы.