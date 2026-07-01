Трамп: Куба движется в направлении США Трамп: Куба движется в сторону США спустя многие десятилетия

Москва2 июл Вести.Куба движется в направлении США, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в штате Северная Дакота.

Говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону отметил Трамп

Глава Белого дома заявил, что Вашингтон может провести на Кубе операцию по венесуэльскому сценарию, который предусматривал введение нефтяного эмбарго и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Между тем глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что Гавана запросила проведение заседания Генассамблеи ООН в связи с ситуацией, вызванной блокадой США против Кубы.