Москва11 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью программе Full Measure пообещал "заняться" Кубой в будущем, назвав ее страной, потерпевшей крах.

Трампа попросили поделиться новостями о Кубе.

Это страна, потерпевшая крах. Так было годами, и мы сначала займемся одной [страной], а потом уже другой заявил американский лидер

На вопрос о том, ведутся ли сейчас переговоры с Гаваной, Трамп ответил, что этим от лица администрации занимается госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Трамп пригрозил Кубе отправить к ее берегам авианосец "Авраам Линкольн" после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Позже телеканал CNN сообщил, что количество разведывательных полетов американских самолетов и беспилотных летательных аппаратов у берегов Кубы резко возросло.