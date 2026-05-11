Москва11 маяВести.Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью программе Full Measure пообещал "заняться" Кубой в будущем, назвав ее страной, потерпевшей крах.
Трампа попросили поделиться новостями о Кубе.
Это страна, потерпевшая крах. Так было годами, и мы сначала займемся одной [страной], а потом уже другойзаявил американский лидер
На вопрос о том, ведутся ли сейчас переговоры с Гаваной, Трамп ответил, что этим от лица администрации занимается госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее Трамп пригрозил Кубе отправить к ее берегам авианосец "Авраам Линкольн" после завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Позже телеканал CNN сообщил, что количество разведывательных полетов американских самолетов и беспилотных летательных аппаратов у берегов Кубы резко возросло.