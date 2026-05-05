Трамп снова допустил отправку авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы

Трамп вновь пригрозил Кубе отправкой к ее берегам авианосца "Авраам Линкольн" Трамп снова допустил отправку авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы

Москва5 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал вопрос о возможном перемещении авианосца "Авраам Линкольн" в направлении Кубы после завершения эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом политик заявил в интервью изданию Salem News.

Возможно, на обратном пути из Ирана, когда мы закончим с этим конфликтом, мы разместим авианосец "Авраам Линкольн" на расстоянии пары сотен ярдов (около 180 метров – прим. ред.) от кубинского побережья и будем наблюдать за их реакцией сказал глава Белого дома

1 мая республиканец снова допустил вероятность отправки упомянутого корабля к берегам Кубы и последующего захвата островного государства.

Ранее глава Белого дома также говорил, что после завершения военной операции против Ирана Соединенные Штаты "могут заглянуть" на Кубу.

Между тем, американский Конгресс отклонил попытку демократов ограничить полномочия Трампа в отношении Гаваны.

29 января 2026 года президент Соединенных Штатов подписал указ, который позволяет вводить таможенные пошлины на импорт нефти на Кубу.

Одновременно республиканец объявил о введении режима чрезвычайного положения, ссылаясь на "угрозу национальной безопасности" США со стороны соседнего государства.