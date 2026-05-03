Густаво Петро: агрессия против Кубы - это агрессия против Латинской Америки

Президент Колумбии Петро заявил о недопустимости военной агрессии против Кубы Густаво Петро: агрессия против Кубы - это агрессия против Латинской Америки

Москва3 мая Вести.Военная агрессия против Кубы недопустима. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X.

По его словам, Карибский бассейн является зоной мира, которую необходимо уважать.

Я не согласен с военной агрессией против Кубы, потому что это военная агрессия против Латинской Америки … Кубинский народ — единственный владелец своей страны написал Петро

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон отправит к берегам Кубы авианосец "Авраам Линкольн", а также захватит остров.

Ранее американский лидер сообщил, что Штаты "могут заглянуть" на Кубу после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.