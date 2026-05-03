Москва3 маяВести.Военная агрессия против Кубы недопустима. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X.
По его словам, Карибский бассейн является зоной мира, которую необходимо уважать.
Я не согласен с военной агрессией против Кубы, потому что это военная агрессия против Латинской Америки … Кубинский народ — единственный владелец своей странынаписал Петро
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон отправит к берегам Кубы авианосец "Авраам Линкольн", а также захватит остров.
Ранее американский лидер сообщил, что Штаты "могут заглянуть" на Кубу после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.