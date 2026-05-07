Лула да Силва: Трамп сказал, что не думает о возможности вторжения на Кубу

"Если я верно понял": президент Бразилии рассказал о позиции Трампа насчет Кубы Лула да Силва: Трамп сказал, что не думает о возможности вторжения на Кубу

Москва7 мая Вести.Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения военной силы в отношении Кубы и полномасштабного вторжения на территорию этой страны.

Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с американским коллегой в Вашингтоне.

Если я верно понял перевод его слов, Трамп заявил, что не думает о вторжении на Кубу сказал Лула да Силва по завершении встречи. Слова политика приводит ТАСС

5 мая глава Белого дома в очередной раз допустил вероятность отправки кораблей ВМС США к берегам Кубы для последующего захвата островного государства.