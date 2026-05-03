МИД Кубы: агрессия против Гаваны будет иметь последствия для всего региона МИД Кубы: агрессию против Гаваны невозможно оправдать

Москва3 мая Вести.Агрессия против Кубы будет иметь последствия для всего региона. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики.

Так в ведомстве прокомментировали слова президента Колумбии Густаво Петро о том, что военная агрессия против Кубы является агрессией против Латинской Америки.

Нападение на Кубу имело бы прямые последствия для региональной стабильности. Для таких действий нет абсолютно никаких оправданий говорится в сообщении МИД в соцсети X

В министерстве подчеркнули, что Куба не представляет ни для кого угрозы.

Ранее Петро заявил, что кубинский народ - единственный владелец своей страны.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут отправить к берегам Кубы авианосец "Авраам Линкольн" и захватить остров. Он отметил, что такой сценарий может быть реализован после возвращения американских войск с Ближнего Востока.