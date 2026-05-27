В МИД Кубы предупредили США о "кровавой бане" в случае агрессии

Москва27 мая Вести.Агрессия Соединенных Штатов в отношении Кубы обернется "кровавой баней". Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в ходе заседания СБ ООН​​​.

Он подчеркнул, что в случае агрессии в отношении острова "тысячи кубинцев погибнут, защищая свою страну и свои священные ценности". При этом, по его словам, также погибнут молодые американцы, которые будут вынуждены участвовать в конфликте.

Ранее он рассказал, что ложь госсекретаря США Марко Рубио призвана спровоцировать военную агрессию Вашингтона против Кубы.

Между тем, как до этого стало известно, президент США Дональд Трамп рассматривает как военные, так и дипломатические сценарии развития событий вокруг Кубы, однако еще не остановился на окончательном варианте действий.