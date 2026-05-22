Москва22 мая Вести.Ложь госсекретаря США Марко Рубио призвана спровоцировать военную агрессию США против Кубы, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.

"Госсекретарь США вновь лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к кровопролитию среди кубинцев и американцев. Куба не является и никогда не являлась угрозой для нацбезопасности США. Именно США безжалостно и систематически нападают на кубинский народ, разжигают отчаяние среди населения и провоцируют крах нашей экономики, запрещая импорт топлива и усиливая экстерриториальный характер блокады отметил Паррилья

Рубио называет Кубу государством - спонсором терроризма, в то время как именно США десятилетиями безнаказанно действовали, организуя теракты против Кубы со своей территории и укрывая террористов, подчеркнул глава МИД Кубы.

Рубио прекрасно понимает, что усиление санкций является главным препятствием для экономического развития Кубы, подчеркнул Паррилья.

По словам Рубио, руководство Кубы несет ответственность за тяжелое экономическое положение в стране.