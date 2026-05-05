Москва5 мая Вести.США намерены заняться Кубой, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

Экономическая модель Кубы не работает, а люди, стоящие во главе [страны], не могут ее исправить. В 90 милях от побережья США находится несостоятельное государство, которое, к тому же, стало дружественной территорией для некоторых наших соперников. Это неприемлемый статус-кво. И мы займемся этим, но не сегодня отметил Рубио

По его словам, Венесуэла сама приняла решение не поставлять нефть на Кубу.

Между тем сам Рубио родился в США в семье кубинцев, покинувших Кубу после революции 1959 года и прихода к власти Фиделя Кастро.