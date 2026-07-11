Рубио призвал власти Кубы к реформам, "пока не стало слишком поздно" Госсекретарь США призвал Гавану к переменам под угрозой новых мер

Москва11 июл Вести.Государственный секретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы пойти на масштабные политические и экономические реформы, "пока не стало слишком поздно".

Соответствующее заявление шеф американской дипломатии приурочил к годовщине антиправительственных протестов, прошедших на острове 11 июля 2021 года.

По словам Рубио, кубинские лидеры должны сделать выбор в пользу мира и процветания. При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжит бороться с угрозами своей национальной безопасности, которые якобы исходят от Гаваны.

Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся у нас средства как для устранения угроз... исходящих от кубинского коммунистического режима, так и для содействия реформам заявил Рубио, не уточнив характер возможных ответных мер в случае отказа кубинских властей

В последние месяцы США значительно усилили санкционное давление на республику. В частности, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил в Штатах чрезвычайное положение из-за "кубинской угрозы".

Масштабные протесты в Гаване и других городах острова летом 2021 года были вызваны острым дефицитом продуктов питания и медикаментов.