Москва27 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио выступает одним из главных вдохновителей давления США на власти Кубы, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес в интервью телеканалу Fox News.

Госсекретарь - один из главных вдохновителей военных угроз Кубе, а также энергетической блокады, полной блокады поступления энергоносителей на Кубу​​​. Он один из авторов резкого ужесточения блокады против Кубы во всех областях отметил Родригес

Министр подчеркнул, что Куба не угрожает США.

США значительно усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, президент США Дональд Трамп подписал в январе указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.

Трамп объявил также чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой для нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на Кубе, сказалась на выработке электроэнергии, производстве продуктов, а также на других отраслях промышленности.