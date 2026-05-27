Москва27 маяВести.Госсекретарь США Марко Рубио выступает одним из главных вдохновителей давления США на власти Кубы, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь - один из главных вдохновителей военных угроз Кубе, а также энергетической блокады, полной блокады поступления энергоносителей на Кубу. Он один из авторов резкого ужесточения блокады против Кубы во всех областяхотметил Родригес
Министр подчеркнул, что Куба не угрожает США.
США значительно усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, президент США Дональд Трамп подписал в январе указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.
Трамп объявил также чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой для нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на Кубе, сказалась на выработке электроэнергии, производстве продуктов, а также на других отраслях промышленности.