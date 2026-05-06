Москва6 мая Вести.Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио солгал, когда заявил, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.

По его словам, заявления Рубио противоречат позиции Белого дома и президента США Дональда Трампа.

Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует​​​. Он попросту решил солгать написал Родригес Паррилья

Министр подчеркнул, что за последние четыре месяца лишь один танкер с топливом прибыл на остров. При этом все поставщики сталкиваются с запугиванием и угрозами.

Рубио накануне сообщил, что "нефтяной блокады Кубы как таковой" не существует. По его словам, энергетические проблемы острова связаны с прекращением поставок нефти из Венесуэлы. При этом он подчеркнул, что венесуэльская сторона сама приняла решение не поставлять нефть на Кубу.

Американский госсекретарь также добавил, что кубинская экономическая модель не работает и Штаты собираются "заняться" островом.