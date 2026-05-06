МИД Кубы задался вопросом, согласится ли мир с правилами США МИД Кубы обеспокоен тем, готов ли мир принять правила США

Москва6 мая Вести.Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио выразил в соцсети X обеспокоенность тем, как мировое сообщество восприняло изменение правил, согласно которым США могут навязывать свою волю иностранным компаниям.

Принял ли мир изменение правил, согласно которым США теперь в одностороннем порядке диктуют людям и компаниям любой страны, с какими государствами им разрешено или запрещено вести бизнес? отметил де Коссио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что нефтяной блокады Кубы "как таковой нет", а Венесуэла сама приняла решение не поставлять нефть на Кубу.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал ложью слова Рубио о нефтяной блокаде. Он напомнил, что только один танкер с топливом прибыл на остров за последние четыре месяца.