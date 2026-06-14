Вице-премьер Кубы: на нас уже почти нечем давить, мы будем сопротивляться

"Будем сопротивляться": вице-премьер Кубы отреагировал на очередные санкции США Вице-премьер Кубы: на нас уже почти нечем давить, мы будем сопротивляться

Москва14 июн Вести.Заместитель председателя правительства Кубы Эдуардо Мартинес Диас в интервью ИС "Вести" отреагировал на введенные США санкции против главной нефтяной компании республики.

США ввели новые санкции против главной нефтяной компании Кубы – Uniоn Cuba Petrоleo (CUPET), сообщил госсекретарь страны Марко Рубио.

На нас уже почти нечем [давить]. Чем еще давить? Ситуация достигла небес… Страна выживет. Мы будем сопротивляться, и победа будет за нами сказал вице-премьер Кубы

По словам Рубио, элита острова десятилетиями якобы крала доступное топливо, используя его для частного самолета бывшего премьер-министра страны Фиделя Кастро и освещения "пустующих отелей", тогда как местные жители неделями ждали, когда у них появится возможность заправить свои автомобили.