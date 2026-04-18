Частный сектор Кубы не сможет импортировать нефть в рамках спецлицензий США Главред "Кубадебате" Алонсо: на Кубе не может быть частного импорта нефти

Москва18 апр Вести.У кубинского частного сектора нет возможности самому импортировать нефть в рамках обещанного США послабления режима топливной блокады. Об этом заявил в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" главный редактор портала "Кубадебате" Ранди Алонсо.

США в конце февраля этого года пообещали применять "благоприятную лицензионную политику" в отношении заявок на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для ее использования на Кубе в интересах кубинского народа, в том числе частного сектора. Однако, по словам Ранди Алонсо, на Кубе нет частников, которые могли бы импортировать горючее.

Нет. Кроме того, в силу кубинского законодательства и предусловий со стороны США частный сектор может использовать это топливо только для собственных нужд. А для людей это приводит к росту цен на продукты объяснил Алонсо

Также Ранди Алонсо сообщил: власти Кубы не ведут переговоров с США.

Тем временем специалист Министерства туризма Кубы Нели Наполес в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" сообщила, что из-за топливной блокады и отсутствия туристов закрыты большинство отелей кубинского курортного города Варадеро. По ее словам, сейчас работает лишь 11 из 58 отелей города.