Москва11 июн Вести.США ввели новые санкции против главной нефтяной компании Кубы – Uniоn Cuba Petrоleo (CUPET). Об этом сообщил госсекретарь страны Марко Рубио на своей странице в соцсети X.

Сегодня я налагаю санкции на государственную энергетическую компанию Кубы Uniоn Cuba Petrоleo (CUPET) в соответствии с EO 14404 президента [США Дональда] Трампа говорится в публикации

Рубио заявил, что элита острова десятилетиями якобы крала доступное топливо, используя его для частного самолета бывшего премьер-министра страны Фиделя Кастро и освещения "пустующих отелей", тогда как местные жители неделями ждали, когда у них появится возможность заправить свои автомобили. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп "хочет нового будущего для кубинского народа", в котором будет больше экономической и политической свободы.

До тех пор мы будем продолжать нацеливаться на способность коммунистического режима использовать свою торговлю энергоносителями для продвижения своих коррумпированных планов и жестокого подавления кубинского народа заключил он

Куба уже несколько месяцев живет в условиях топливного эмбарго, из-за которого возник дефицит топлива и энергии. Журналист Сергей Брилёв назвал обстановку на острове тяжелейшей. По его словам, от стихийных свалок и непереработанного мусора идет зловонный смрад, а на улицах почти не слышно шума транспорта.