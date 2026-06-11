Москва11 июн Вести.Обстановка на Кубе из-за дефицита топлива и энергии продолжает оставаться тяжелейшей. От стихийных свалок и непереработанного мусора на острове идет зловонный смрад. На улицах городов почти не слышно шума транспорта, потому что топливное эмбарго все больше ужесточается, пояснил Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

Президент [Кубы] Мигель Диас-Канель посетил в Гаване фабрику по переработке мусора на основе использования альтернативной энергии. Надо сказать, что сейчас в Гаване пошел дождь, и хотя бы влажность сбивает запах, зловоние, которое идет от стихийных свалок по всему городу. Нет дизеля, и невозможно собирать мусор. Сейчас кубинцы в опережающем порядке настраивают все новые солнечные батареи, чтобы использовать солнце для решения этих вопросов. Тяжелейшая ситуация: люди сидят без электричества по 20, а иногда 40 часов. Невозможно ничего купить, чтобы не испортилось, потому что не работают холодильники рассказал он

При этом, отметил Брилёв, США продолжают давление по топливной и военной линии.

Как видим, американцы давят и по линии топливной блокады, на что кубинцы отвечают солнечной энергетикой, и по линии военной. Очевидно, что любое вторжение на Кубу приведет к такому количеству гробов, которого у американцев не было никогда, потому что Куба — это не Венесуэла. Впрочем, это конструкция, которая никак не умаляет всего остального, что происходит на Кубе. Страна сейчас переживает тяжелейший, жесточайший гуманитарный кризис и заслуживает солидарности хотя бы по этим соображениям добавил Брилёв

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет выступил перед американскими военнослужащими на базе в Гуантанамо и назвал свою страну "великим другом" Кубы. При этом далее он пригрозил неприемлемыми последствиями в случае попытки островного государства обзавестись оружием.