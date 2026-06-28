Кубинец Эчеверри Васкес объяснил, почему Куба стала как кость в горле у США

Кубинец Эчеверри Васкес объяснил, почему США агрессивны по отношению к Кубе Кубинец Эчеверри Васкес объяснил, почему Куба стала как кость в горле у США

Москва28 июн Вести.США всегда хотели "раскачать" Кубу, однако жители страны стремятся к независимости. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" рассказал директор центра исторических исследований государственной безопасности Кубы Педро Эчеверри Васкес.

По его словам, именно правительство США агрессивно относится к Кубе.

Потому что к американскому народу это отношения не имеет. Они всегда пытались нас раскачать. А у нас с колониальных времен – дух стремления к независимости отметил Эчверри Васкес

В поликлиниках страны на фоне введенных санкций нет сырья для лекарств. Кубе запретили покупать аппараты ИВЛ и даже кислород. Как заявила Татьяна Гарсия, руководитель направления педиатрии клиники имени Абелардо Рамирес Маркес, серьезные проблемы в государстве начались с прихода к власти Дональда Трампа

Думаю, [это началось] как пришел Трамп. Как только они видят, что мы чуть продвинулись, чуть вздохнули, они вводят новые меры сказала она в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести"

Ранее Брилёв сообщил, что обстановка на Кубе из-за дефицита топлива и энергии продолжает оставаться тяжелейшей. Топливное эмбарго ужесточается, на улице от стихийных свалок и непеработанного мусора идет зловонный смрад.