Москва27 июн Вести.На Кубе из-за американских ограничений сложилась катастрофическая ситуация. Об этом заявил руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

То, что происходит на Кубе сейчас, это не природная катастрофа, а конкретно вызванная санкциями. Соединенные Штаты последовательно вводят после против Кубы санкции, причем очень жесткие. Топливный кризис на Кубе катастрофический, в некоторых районах население находится без света по 20 часов в день, потому что энергетика Кубы не выдерживает работу в таком режиме, когда полностью ограничены поставки топлива. Ситуация очень тяжелая в первую очередь из-за введенных санкций подчеркнул Ногинский

Эксперт отметил, что немного ослабить топливный и продовольственный кризис могут частные компании, которые в определенной степени смогут поставлять продукты питания и топлива на Кубу.

Но самое главное: почему-то никто в Соединенных Штатах не замечает того, к чему приводят действия США в отношении населения Кубы. Они громко заявляют, что они гуманны и поддерживают людей, но пока, как мы видим, все их действия в первую очередь наносят ущерб как раз простым гражданам Кубы, которые действительно вынуждены в таких условиях, я скажу, не жить, а выживать. Фактически страна находится в режиме выживания сказал он

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включает в себя нефтяное эмбарго и захват президента страны.