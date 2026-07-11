Темные времена продолжаются на Кубе: электросистема вновь рухнула по всей стране Второе за неделю общенациональное отключение электричества произошло на Кубе

Москва11 июл Вести.Национальная электроэнергетическая система Кубы снова вышла из строя – уже второй раз за последнюю неделю.

Об этом сообщает министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы в соцсети Х.

Произошло полное отключение электросистемы говорится в сообщении ведомства

6 июля Куба столкнулась с третьим общенациональным отключением электроэнергии с начала этого года. По данным газеты The Guardian, без света остались порядка 10 млн жителей острова.

Общенациональные блэкауты на Кубе происходят из-за масштабного энергетического кризиса, в который республику ввергнула администрация президента США Дональда Трампа, наложившая топливное эмбарго на страну. В конце июня глава Белого дома допустил, что Соединенные Штаты могут провести операцию на Кубе по венесуэльскому сценарию.

По мнению президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, энергетическая блокада Вашингтона направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в стране. Как утверждал профессор социологии Гаванского университета Марта Нуньес Сармьенто, из-за нехватки топлива на острове вдвое выросла младенческая смертность.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявлял, что Россия направит $2 млн в фонд Всемирной продовольственной программы ООН для реализации гуманитарных проектов на Кубе в 2026 году.