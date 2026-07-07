Москва7 июл Вести.Россия направит 2 миллиона долларов в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для реализации гуманитарных проектов на Кубе в 2026 году. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Глава российского МВД принимает участие в пятом саммите начальников полиций государств-членов ООН, который проходит в штаб-квартире организации с 7 по 8 июля. В своем выступлении он отметил систематический характер российской помощи.

В период с 2018 по 2025 год РФ направила в фонд Всемирной продовольственной программы для реализации гуманитарных проектов на Кубе 18 миллионов долларов, на 2026 год предусмотрен взнос в размере 2 миллионов долларов сообщил Колокольцев

Россия выступает в качестве одного из основных партнеров Кубы, оказывая республике поддержку на фоне жесткого экономического давления со стороны США. Помимо гуманитарного содействия по линии институтов ООН, Москва осуществляет поставки топлива, а также участвует в модернизации местной инфраструктуры и развитии туризма. Российская сторона также ежегодно голосует на Генассамблее ООН за резолюцию, требующую немедленной отмены американской экономической блокады острова.