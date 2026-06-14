Москва14 июн Вести.Россия намерена направить на Кубу продовольствие в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы сказал он

По словам дипломата, в рамках Организации ООН по промышленному развитию Москва содействует обновлению отрасли по выпуску удобрений и сельскохозяйственной техники на острове.

Рассчитываем на скорейший запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ — Прим. ред.). Несмотря на то, что это Детский фонд, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Все, что можем, делаем и продолжим добавил Алимов

В последние месяцы Вашингтон нарастил политическое и экономическое давление на Гавану. Так, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий возможность вводить пошлины на импорт из государств, поставляющих нефть на Кубу, а также ввел чрезвычайное положение, сославшись на якобы существующую кубинскую угрозу национальной безопасности США. Этот шаг обострил топливный дефицит на острове, отразился на выработке электроэнергии, работе транспорта, производстве продовольствия, системах здравоохранения и образования.

Президент России Владимир Путин 4 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств отметил, что между Москвой и Вашингтоном ранее проходили контакты, затрагивавшие в том числе кубинскую тематику. Как заявил Путин, подобные контакты входят в более широкий диалог по вопросам мировой политики и региональной устойчивости.