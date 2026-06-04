Путин: у РФ были контакты с США по вопросу Кубы, это дружественная нам страна

Путин: у РФ были контакты с США по вопросу Кубы, это дружественная нам страна Путин: у РФ были контакты с США по вопросу Кубы, это дружественная нам страна

Москва4 июн Вести.У РФ были контакты с США по вопросу Кубы, это дружественная нам страна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов он отказался раскрывать подробности контактов с Вашингтоном, но напомнил, что Куба - дружественная для России страна на протяжении десятилетий, подчеркнув, что Белый дом об этом знает.

Что касается контактов по кубинскому вопросу, я отвечу прямо на прямой вопрос с вашей стороны… Были сказал президент

Ранее Путин пообщался с кубинскими делегатами после саммита Евразийского экономического союза в Астане.