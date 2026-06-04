Москва4 июнВести.У РФ были контакты с США по вопросу Кубы, это дружественная нам страна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.
В ответ на соответствующий вопрос журналистов он отказался раскрывать подробности контактов с Вашингтоном, но напомнил, что Куба - дружественная для России страна на протяжении десятилетий, подчеркнув, что Белый дом об этом знает.
Что касается контактов по кубинскому вопросу, я отвечу прямо на прямой вопрос с вашей стороны… Былисказал президент
Ранее Путин пообщался с кубинскими делегатами после саммита Евразийского экономического союза в Астане.