Путин высказался об отношениях России и Азербайджана Путин назвал добрыми и хорошими отношения России и Азербайджана

Москва4 июн Вести.Между Россией и Азербайджаном всегда были и есть добрые и хорошие отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.

По словам российского лидера, взаимодействие Москвы и Баку выстраивается в очень позитивном ключе.

Расцениваю [отношения] как очень хорошие​​​. У нас добрые отношения с Азербайджаном, всегда были и есть. И в экономике, и в политической сфере сказал Путин

Российский президент добавил, что Россия и Азербайджан в настоящий момент ведут переговоры по ряду вопросов, в том числе по энергетике.