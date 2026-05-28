Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана Путин в поздравлении Алиеву отметил важность союзнических связей Москвы и Баку

Москва28 мая Вести.Москва придает большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку сказано в телеграмме

Российский лидер отметил впечатляющие успехи Азербайджана в экономической и социальной сферах, а также заслуженный авторитет на мировой арене.

Путин выразил уверенность в том, что Россия и Азербайджан совместными усилиями смогут обеспечить развитие плодотворного сотрудничества двух стран, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах. Это, как добавил глава российского государства, отвечает коренным интересам народов и России, и Азербайджана. Помимо этого, как заметил Путин, это способствует упрочению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Каспии.

Президент РФ пожелал Алиеву здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана - благополучия и процветания.

Ранее пресс-служба азербайджанского лидера сообщила, что Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана и отметил успехи республики.