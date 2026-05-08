Путин поздравил иностранных лидеров с Днем Победы Путин направил поздравления иностранным лидерам по случаю 81-й годовщины Победы

Москва8 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания иностранным лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Послания направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками говорится в сообщении пресс-службы

Путин передал поздравления и слова искренней признательности ветеранам и труженикам тыла, пожелав им здоровья и долголетия.

В посланиях, обращенных к народам Грузии и Молдавии, российский лидер также призвал сохранять память о военных годах и передавать будущим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие страны.

Ранее Кремль опубликовал список список глав иностранных делегаций, которые прибудут в Москву на празднование Дня Победы.