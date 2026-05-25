Москва25 маяВести.Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости страны, отметив успехи Азербайджана в экономике и международных отношениях, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Примите мои самые искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился больших успехов в экономической и социальной сферах и заслужил уважение на мировой аренеприводит слова Путина пресс-служба Алиева
Российский лидер пожелал гражданам Азербайджана мира и процветания, а Алиеву – успехов и крепкого здоровья.
Путин указал на дружеские и союзнические отношения с Баку и отметил, что в РФ придают этому большое значение.
Я уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях, а также партнерского взаимодействия по региональным и международным вопросамдобавил глава российского государства
В декабре Путин поздравлял Алиева с днем рождения.