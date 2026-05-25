Путин в поздравлении Алиеву с Днем независимости отметил успехи Азербайджана

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана Путин в поздравлении Алиеву с Днем независимости отметил успехи Азербайджана

Москва25 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости страны, отметив успехи Азербайджана в экономике и международных отношениях, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился больших успехов в экономической и социальной сферах и заслужил уважение на мировой арене приводит слова Путина пресс-служба Алиева

Российский лидер пожелал гражданам Азербайджана мира и процветания, а Алиеву – успехов и крепкого здоровья.

Путин указал на дружеские и союзнические отношения с Баку и отметил, что в РФ придают этому большое значение.

Я уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях, а также партнерского взаимодействия по региональным и международным вопросам добавил глава российского государства

В декабре Путин поздравлял Алиева с днем рождения.