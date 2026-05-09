Лукашенко поздравил с Днем Победы народ Украины Лукашенко поздравил с Днем Победы зарубежных лидеров, народы Украины и Молдавии

Москва9 мая Вести.Белорусский президент Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Побед лидерам зарубежных государств, а также народам Украина и Молдавии. Текст опубликован на сайте президента Белоруссии.

Поздравления направлены президентам Азербайджана, Армении и Грузии Ильхаму Алиеву, Ваагну Хачатуряну и Михаилу Кавелашвили, президенту и первому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Нурсултану Назарбаеву. Послания адресованы также российскому лидеру Владимиру Путину, лидерам Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Садыру Жапарову, Эмомали Рахмону, Сердару Бердымухамедову и Шавкату Мирзиёеву, национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, а также премьеру Словакии Роберту Фицо.

Память о тех, кто ценой невероятных усилий и собственной жизни подарил нам свободу, является нравственным компасом и предостережением от повторения трагедий прошлого отметил Лукашенко в обращении к лидерам стран - участниц СНГ

Он подчеркнул, что дата 9 мая навсегда вписана в судьбы советских народов, а величие подвига героев не меркнет и спустя десятилетия. Президент Беларуси выразил убеждение, что дружба народов, которые выдержали суровые испытания военным временем, и сегодня является основой для укрепления добрососедских отношений и расширения всестороннего сотрудничества.

Белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях, вместе переживали боль потерь и радость долгожданной весны 1945 года. Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства. В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли. Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал указал белорусский лидер в поздравлении народу Украины

Лукашенко пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны долголетия и здоровья, а украинцам - скорейшего установления мира и согласия.